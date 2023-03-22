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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 14:34

باكستان .. مقتل 9 على الأقل وإصابة 44 جراء زلزال

باكستان .. مقتل 9 على الأقل وإصابة 44 جراء زلزال
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الكبير في حكومة خيبر بختون خوا، عبد الباسط، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 19 منزلا تضررت جزئيا جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6,5 درجة الليلة الماضية أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحدد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترا إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترا وفق الهيئة الأميركية.

ووقع الزلزال في منطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي الذي قال إن الزلزال بلغت قوته 6,5 درجة.

وفي 22 حزيران 2022، قُتل أكثر من ألف شخص وشرد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال قوته 5,9 درجة ولاية باكتيكا الفقيرة وكان الأكثر حصدا للأرواح في أفغانستان منذ نحو ربع قرن.
مصدر : وكالات
رقم : 1048089
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