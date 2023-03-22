في قطر.. إنهيار مبنى من 4 طوابق والبحث عن ناجين

اسلام تايمز (قطر)- انهار مبنى اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين، بحسب السلطات.