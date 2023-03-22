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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 16:07
في قطر.. إنهيار مبنى من 4 طوابق والبحث عن ناجين
وقالت وزارة الداخلية القطرية إن المبنى مكون من أربعة طوابق ويقع في حي بن درهم. وأضافت أن رجال الإنقاذ عثروا على سبعة ناجين، وقتيل واحد داخل المبنى.
رقم :
1048105
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