الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 17:25

مظاهرات غاضبة غير مسبوقة بفرنسا

مظاهرات غاضبة غير مسبوقة بفرنسا
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اعلن أنه رغم الاحتجاجات والمعارضة الشعبية للقانون لا انه سيتم تطبيقه بنهاية السنة الميلادية الحالية.

وشدد ماكرون اثناء مقابلة تلفزيونية ان ما اسماها بلإصلاحات في قانون التقاعد تاتي من أجل المصلحة العامة وان القانون لابد أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

مضيفا ان الحكومة لن نقبل أي جنوح للعنف وانه يتحمل مسؤولية أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية حسب وصفه كما دعا النقابات التي تحشد للاحتجاتجات الى التوقف واستئناف متا اسماه بالحوار بينها وبين الحكومة في الأسابيع المقبلة.

هذا وتشهد فرنسا احتجاجات وتظاهرات واسعة وغير مسبوقه احتجاجا على قانون سن التقاعد الذي اقرته السلطات رغم الرفض الشعبي والحزبي كما حاولت احزاب المعارضة سحب الثقة عن الحكومة غير انها فشلت في التصويت بفارق ضئيل.

وأشار استطلاع للرأي في فرنسا إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة. وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها حيث اصبح الرئيس ماكرون يواجه أخطر تحد لسلطته منذ احتجاجات السترات الصفراء قبل أكثر من اربع سنوات.

وفي السياق نفسه أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال ما لا يقل عن150 شخصا خلال احتجاجات عنيفة اندلعت عقب اعتماد نظام التقاعد بشكل نهائي، وذلك بعد فشل المعارضة في الجمعية في حجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وشهدت عدة مدن فرنسية تجمعات احتجاجية وطالب المحتجون الذين خرجوا في مدن عده منها باريس باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون ووصفوه بالرئيس الفاشل.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب لفتح الطرق بعد إغلاقها من قبل المحتجين في عدد من الشوارع والمدن واطلقت على المحتجين القنابل المسيلة للدموع بالقمامة.

وانطلقت صيحات استهجان ودعوات نقابية واسعة في تجمع حاشد وسط باريس تدعو إلى إضرابات واحتجاجات اخر الاسبوع ومحاصرة مكاتب الحكومة والنواب في الجمعية الوطنية.
رقم : 1048114
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
22 آذار 2023
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
22 آذار 2023
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
22 آذار 2023
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
22 آذار 2023
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
22 آذار 2023
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
22 آذار 2023
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
21 آذار 2023
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
21 آذار 2023
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
21 آذار 2023
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
اللواء موسوي: اقتدار ايران الدفاعي يعود للقيادة الحكيمة لقائد الثورة
20 آذار 2023
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
20 آذار 2023
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
عملية استشهادية جديدة في تل أبيب ... ضربة الشهيد "الخواجة" لحكومة نتنياهو
20 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل