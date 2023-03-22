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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 18:55

الفصائل الفلسطينية تحذّر إدارة سجون الاحتلال

الفصائل الفلسطينية تحذّر إدارة سجون الاحتلال
إدارة السجون الإسرائيلية التي رفضت كافة الوساطات واجهضت المفاوضات وفي محاولة لإجهاض الاضراب المقرر ان يخوضه الاسرى الفلسطينيين أقدمت على نقل لجنة الطوارئ التي تقود الخطوات الاحتجاجية الى أماكن مجهولة في محاولة للتاثير على المعركة التي تبدو محتدمة.

لكن الاسرى كما يبدو قد حسموا الامر وقرروا اطلاق الشرارة مع اعلان الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعادات انه سيكون على راس الاضراب.

المشهد في الشارع الفلسطيني لا يقل احتقانا عن الوضع في داخل السجون بعد تحذير عدد من القوى والفصائل الفلسطينية من مغبة المساس بالاسرى الفلسطينيين.

مجموعة عرين الأسود الفلسطينية أعلنت انها قررت توسيع المواجهة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي نصرةً للأسرى الفلسطينيين. وجاء في بيان أصدرته المجموعة ان ساعة المواجهة اقتربت وبدأت طبول الحرب تُقرع معلنة الاستعداد الكامل للدخول في معارك أكبر مع الاحتلال الاسرائيلي.

وكذلك السلطة الفلسطينية حذرت من ان انفجار الوضع داخل السجون سيقود الى انفجار على الأرض الفلسطينية ، تحذيرات مازالت حكومة نتنياهو المتهالكه تتجاهلها وهي تحاول التخفيف من حدة ازمتها الداخلية من خلال التصدير نحو الفلسطينيين.

الساعات المقبلة حبلى بالاحداث وشهر رمضان سيكون شهر الانفجار كما يرى المراقبون.
رقم : 1048136
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