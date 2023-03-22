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الأربعاء 22 آذار 2023 ساعة 19:31

الرئيس العراقي يتحدث عن تهديد كبير يواجه العراق

الرئيس العراقي يتحدث عن تهديد كبير يواجه العراق
وقال "رشيد" في كلمة له بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك، إن "العراق يواجه أزمة مياه غير مسبوقة تشكل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي وتتسبب بالنزوح"، مبيناً أن "نقص المياه يشكل مخاطر كبيرة على نظام الأغذية الزراعية والنظام البيئي والاستقرار الاجتماعي داخل البلاد"، مشددا على ضرورة "إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه".

وأضاف، أن "نهري دجلة والفرات يعدان شريان الحياة للعراق والأهوار هي جزء حيوي من الحضارة الإنسانية"، متوقعا أن "تزداد احتياجات العراق من المياه في العقد المقبل بسبب النمو السكاني".

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن "تفاقم الجفاف يهدد الشعب العراقي واقتصاد البلاد، كما أن التصحر يهدد 40% من مساحة البلاد"، موضحا أن "الحكومة تعمل على وضع خطط فعالة وقابلة للتنفيذ لإدارة موارد المياه".

وشدد على ضرورة "اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية، والعمل مع دول الجوار من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه"، مردفا أن "العراق ينفذ خطة صارمة لإدارة المياه، والحكومة تنسق مع دول المنطقة لمواجهة التغير المناخي".

وناشد رشيد، الأمم المتحدة "لاتخاذ إجراءات جادة لتقليل آثار تغير المناخ بالعراق".
رقم : 1048144
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