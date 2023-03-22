جنود الاحتلال يعتقلون 6 شبان من رام الله وأريحا

وقال مصدر محلي: إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة فلسطينية كان يستقلها أربعة شبان قرب “النقطة العسكرية” المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، واعتقل منها 4 شبان، عقب تفتيش المركبة والعبث بمحتوياتها.



وأشار المصدر إلى أن جنود الاحتلال نقلوا المعتقلين إلى داخل النقطة العسكرية.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، شابين أثناء وجودهما قرب البحر الميت، جنوب أريحا.



وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نادر أبو قطام من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وآخر من بيت لحم قرب البحر الميت.



وتداول نشطاء قطع فيديو لشرطة الاحتلال وهي تعتقل شابا فلسطينيا عقب إطلاق النار على مركبته قرب منطقة البحر الميت، دون أن يُصيبه بالرصاص.



وفجر الأربعاء وصباحه، اعتقلت قوات الاحتلال 29 مواطنًا خلال حملة دهم واسعة نفذتها في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.