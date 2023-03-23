الصفحة الرئيسية
0
الخميس 23 آذار 2023 ساعة 07:51

خرازي يلتقي برئيس مجلس النواب و وزير الخارجية اللبناني

خرازي يلتقي برئيس مجلس النواب و وزير الخارجية اللبناني
وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني في لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني: إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إرساء الاستقرار والأمن من قبل دول المنطقة.

والتقى كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، في سياق اجتماعاته في بيروت، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعقد معه جولة من المباحثات.

وقدم نبيه بري في هذا الاجتماع شرحا مفصلا عن آخر التطورات على صعيد الوضع السياسي في لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية، وأكد أن تشكيل الحكومة لا يمكن إلا من خلال الحوارات البناءة بين الأطراف اللبنانية، وأنه بصفته رئيس مجلس النواب ملتزم بمواصلة جهوده لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف.

بدوره قال خرازي أيضا في هذا الاجتماع: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد تشكيل الحكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن بناء على إرادة الشعب ودون أي تدخل خارجي.

وأوضح في معرض شرحه للسياسات الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن: سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إرساء الاستقرار والأمن من قبل دول المنطقة، وستحاول بما تقدر على خلق بيئة مواتية للحل السلمي للمشاكل في المنطقة.

* خرازي يلتقي بوزير الخارجية اللبناني

من جانبه أكد عبدالله بو حبيب وزير خارجية لبنان، في لقائه مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، على العلاقات الودية بين إيران ولبنان معربا عن ترحيبه بالاتفاق الأخير بين إيران والسعودية واعتبرها سببا لمزيد من الاستقرار والتطورات الإيجابية في المنطقة.

وتم في هذا اللقاء، بحث القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مناقشة الأوضاع السياسية في لبنان.

وقال خرازي في هذا الاجتماع: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد تشكيل حكومة قوية وقادرة في لبنان، في إطار الهياكل السياسية القائمة، دون تدخل خارجي، وعلى أساس إرادة شعب هذا البلد.

واعتبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، بأن لبنان آمن وله اقتصاد قوي قادر على لعب دور بناء في المنطقة وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشجع كل التيارات السياسية اللبنانية على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة.

وأكد وزير خارجية لبنان، في هذا اللقاء، على العلاقات الودية بين إيران ولبنان معربا عن ترحيبه بالاتفاق الأخير بين إيران والسعودية واعتبرها سببا لمزيد من الاستقرار والتطورات الإيجابية في المنطقة.
رقم : 1048212
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة
نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة
ليبرمان يفتح النار على نتنياهو.. ما الذي ينتظر الكيان؟
ليبرمان يفتح النار على نتنياهو.. ما الذي ينتظر الكيان؟
23 آذار 2023
خالد البلشي نقيباً للصحفيين في مصر.. ماذا عن حرية الصحافة؟
خالد البلشي نقيباً للصحفيين في مصر.. ماذا عن حرية الصحافة؟
23 آذار 2023
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
22 آذار 2023
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
22 آذار 2023
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
22 آذار 2023
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
22 آذار 2023
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
22 آذار 2023
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
قائد القوة البحرية للحرس الثوري يتفقد جزر نازعات في الخليج
22 آذار 2023
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
رئيسي يبلغ قانون الموازنة العامة للعام الايراني الجديد للتنفيذ
22 آذار 2023
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
الاحتفال بعيد النوروز العالمي في الأمم المتحدة بحضور دبلوماسيين من إيران و 11 دولة
21 آذار 2023
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
الرئيس الايراني يهنئ رؤساء دول حضارة النوروز
21 آذار 2023
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
21 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل