خرازي يلتقي برئيس مجلس النواب و وزير الخارجية اللبناني

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني في لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني: إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إرساء الاستقرار والأمن من قبل دول المنطقة.



والتقى كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، في سياق اجتماعاته في بيروت، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعقد معه جولة من المباحثات.



وقدم نبيه بري في هذا الاجتماع شرحا مفصلا عن آخر التطورات على صعيد الوضع السياسي في لبنان وانتخاب رئيس الجمهورية، وأكد أن تشكيل الحكومة لا يمكن إلا من خلال الحوارات البناءة بين الأطراف اللبنانية، وأنه بصفته رئيس مجلس النواب ملتزم بمواصلة جهوده لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف.



بدوره قال خرازي أيضا في هذا الاجتماع: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد تشكيل الحكومة في لبنان في أسرع وقت ممكن بناء على إرادة الشعب ودون أي تدخل خارجي.



وأوضح في معرض شرحه للسياسات الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن: سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إرساء الاستقرار والأمن من قبل دول المنطقة، وستحاول بما تقدر على خلق بيئة مواتية للحل السلمي للمشاكل في المنطقة.



* خرازي يلتقي بوزير الخارجية اللبناني



من جانبه أكد عبدالله بو حبيب وزير خارجية لبنان، في لقائه مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، على العلاقات الودية بين إيران ولبنان معربا عن ترحيبه بالاتفاق الأخير بين إيران والسعودية واعتبرها سببا لمزيد من الاستقرار والتطورات الإيجابية في المنطقة.



وتم في هذا اللقاء، بحث القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مناقشة الأوضاع السياسية في لبنان.



وقال خرازي في هذا الاجتماع: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد تشكيل حكومة قوية وقادرة في لبنان، في إطار الهياكل السياسية القائمة، دون تدخل خارجي، وعلى أساس إرادة شعب هذا البلد.



واعتبر رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، بأن لبنان آمن وله اقتصاد قوي قادر على لعب دور بناء في المنطقة وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشجع كل التيارات السياسية اللبنانية على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة.



وأكد وزير خارجية لبنان، في هذا اللقاء، على العلاقات الودية بين إيران ولبنان معربا عن ترحيبه بالاتفاق الأخير بين إيران والسعودية واعتبرها سببا لمزيد من الاستقرار والتطورات الإيجابية في المنطقة.