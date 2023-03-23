أنباء عن قصف مجهول على الحدود السورية العراقية

ووفقا لما أوردته قناة 13 العبرية، فان طائرات مسيرة مجهولة- يعتقد أنها صهيونية- استهدفت بادية البوكمال شرق ديرالزور على الحدود السورية العراقية.



وفي السیاق، اكد ما يسمى "المرصد السوري" أن أنفجارات دوت في منطقة البوكمال بريف دير الزور