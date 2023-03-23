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الخميس 23 آذار 2023 ساعة 08:07
أنباء عن قصف مجهول على الحدود السورية العراقية
ووفقا لما أوردته قناة 13 العبرية، فان طائرات مسيرة مجهولة- يعتقد أنها صهيونية- استهدفت بادية البوكمال شرق ديرالزور على الحدود السورية العراقية.
وفي السیاق، اكد ما يسمى "المرصد السوري" أن أنفجارات دوت في منطقة البوكمال بريف دير الزور
مصدر :
وكالات
رقم :
1048219
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