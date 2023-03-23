"الجهاد" تحذر الاحتلال من التلاعب بقضية الأسرى ومطالبهم

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إنها ️تدعم كل خطوة يتخذها الأسرى في مواجهتهم مع مصلحة السجون واجراءاتها وسياساتها.



وأكدت الجهاد مواصلتها الوقوف بجانب الأسرى ومساندتهم، محذرة الاحتلال من التلاعب بقضية الأسرى ومطالبهم وحقوقهم.



ووجهت الحركة التحية للشيخ خضر عدنان الذي يواصل اضرابه بكل عزيمة وقوة وثبات.



وحسب هيئة الأسرى ونادي الأسير، فقد تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى.



وحسب بيان صادر عن الهيئة والنادي، فإنه سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ خلال الساعات القادمة.



وفي وقت سابق، أفادت هيئة الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك بوادر اتفاق تلوح بعد لقاء جمع الحركة الأسيرة بإدارة سجون الاحتلال.



وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن هناك بوادر اتفاق تلوح بعد لقاء جمع الحركة الأسيرة بإدارة سجون الاحتلال، مشيرة إلى انه يستم الاعلان عن الاتفاق كاملاً في غضون ساعات.