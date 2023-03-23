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الخميس 23 آذار 2023 ساعة 12:29

هنية يبارك انتصار الأسرى في معركتهم مع إدارة السجون

هنية يبارك انتصار الأسرى في معركتهم مع إدارة السجون
وقال هنية في بيان صحفي، ليل الأربعاء/ الخميس، "إن أسرانا مع نفحات شهر رمضان المبارك وعاء الانتصارات والفتوحات، سجلوا صفحة مجيدة في مسيرة الصمود وكسر إرادة المحتل".

وأضاف: "الأسرى انتصروا بالرعب والهيبة في معركتهم قبل أن تبدأ خشية أن يجد نفسه في مواجهة لها أول وليس لها آخر، بما يحمل مؤشرات المستقبل في حسم معارك شعبنا، التي يخوضها في كل الجبهات مع هذا العدو".

وتمكن الأسرى في سجون الاحتلال، من تحقيق انتصار على إدارة سجون الاحتلال، بعد 37 يوما من العصيان والخطوات النضالية التي بدؤوها في 14 شباط/فبراير الماضي، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر البدء به اليوم الخميس، بعد تراجع الاحتلال عن إجراءاته العقابية بحقهم.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي يبلغ 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.
مصدر : وكالات
رقم : 1048251
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