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الخميس 23 آذار 2023 ساعة 12:29

الداخلية اليمنية تستعرض تفاصيل 288.866 إنجازاً أمنياً خلال 8 أعوام

الداخلية اليمنية تستعرض تفاصيل 288.866 إنجازاً أمنياً خلال 8 أعوام
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح متحدث وزارة الداخلية اليمنية العميد عبدالخالق العجري، أن: من أبرز ملامح صمود شعبنا ما تحقق من انتصارات عظيمة في المجال الأمني وهي إنجازات كشفت وأفشلت مخططات العدوان.

واستعرض المؤتمر الصحفي تفاصيل (288.866) إنجازاً أمنياً حققتها وزارة الداخلية منذ بداية العدوان حتى اليوم، وذلك على النحو التالي:

ضبط 1310 خلايا تابعة للعدوان كانت تخطط لتنفيذ مخططات تخريبية واغتيالات في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.

إفشال 347 عملية انتحارية للعناصر التكفيرية كانت تستهدف المواطنين في الأماكن العامة.

ضبط 1023 عنصرا تابعا للجماعات التكفيرية.

ضبط وتفكيك 3207 عبوات كانت قد أعدتها العناصر التابعة للعدوان لاستهداف حياة المواطنين في الطرقات والأماكن العامة.

ضبط (24.965) عنصراً جندهم العدوان للقيام بعمليات تخريبية تستهدف الأمن والاستقرار.

إلقاء القبض على 2094 عنصراً جندهم العدوان للقيام بعمليات الرصد وتحديد الأهداف.

12.634 عملية ضبط لمواد مخدرة.

ضبط 194.000 جريمة جسيمة.

ضبط 983 جريمة تزوير.

16.854 عملية ضبط واستعادة مسروقات.

ضبط 461 جريمة قطع طريق.

ضبط 587 عصابة جريمة منظمة تنوع نشاطها ما بين السرقة والسطو، والسرقة بالإكراه والتزوير والحرابة وغيرها من الجرائم.

تنفيذ 288 عملية ضبط أدوية منتهية الصلاحية.

تنفيذ 458 عملية ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية.

إحباط 25.492 عملية تهريب بضائع مختلفة.

ضبط 4497 مخالفات جمركية.

تنفيذ 23.337 مهمة تأمين تجمعات وأنشطة وفعاليات شعبية ورسمية.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكدت وزارة الداخلية أنها ستبقى كما عهدها الشعب اليمني المجاهد الصابر، الحارس الأمين لأمنه واستقراره.

ووجهت وزارة الداخلية الشكر لجميع المواطنين لتعاونهم الكبير مع رجال الأمن، مثمنة دور كل من أسهم في ترسيخ وتعزيز الأمن والاستقرار.
مصدر : وكالات
رقم : 1048252
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