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الخميس 23 آذار 2023 ساعة 14:32
خرازي يلتقي الأمين العام لحزب الله
واستعرض المجتمعون في اللقاء الذي جرى ضمن زيارة خرازي إلى لبنان آخر التطورات السياسية في المنطقة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1048264
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