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الخميس 23 آذار 2023 ساعة 16:49

مصر تعلن تراجع عدد السكان

مصر تعلن تراجع عدد السكان
موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه المواجهات لم تكن حربا تقليدية.

وقال خلال لقاء في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد فرنسي، ضم بيير لولوش وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، وفاليير بواييي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وألكساندر ديلفال صحفي بجريدة لو فيجارو الفرنسية، وأنطوني كولونا الصحفي بموقع فالير أكتويل، وميشيل صبان الكاتبة والناشطة في مجال المرأة والطاقة البديلة، وفرانسسكو دي ريميدز الصحفي بجريدة الجورنال الإيطالي، قال إن "مصر فقدت أكثر من 3 آلاف مصري في هذه المواجهات، من القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين، الذين استشهدوا دفاعا عن وطنهم وأبنائه".

وأوضح مدبولي أنه على مدار الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية شهدنا بالفعل تراجعا في عدد السكان، لكنه ليس كافيا، مشيرا إلى قيام الحكومة بدراسة تجارب الدول المختلفة للحد من الزيادة السكانية.


كما عقب رئيس الوزراء على عدد من الأسئلة المهمة التي طرحها الصحفيون الفرنسيون الذين جاءوا ضمن الوفد، ومن بينها، عن جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: لن ننسى قيام هذه الجماعات بقتل نحو 300 مصلي أثناء صلاة الجمعة، وكان ذلك أمرا مروعا، مبينا أن أحد أسباب اتجاه الشباب إلى هذه الأفكار المتطرفة، المعاناة من الفقر والتهميش، لذا كان أحد أهم مستهدفاتهم التركيز على تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين. 
رقم : 1048296
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