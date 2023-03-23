جولة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات بفرنسا

وقالت مصادر صحفية في فرنسا إن احتجاجات واضرابات شاملة تنطلق اليوم الخميس في باريس وفي عموم فرنسا، كانت دعت إليها النقابات مدعومة من أحزاب المعارضة ضد قانون التقاعد.



ولفتت المصادر إلى أنه منذ ساعات الصباح تشهد البلاد حركة إغلاقات وتعطيل للطرقات ولسكك الحديد.



وكانت قناة BFMTV، قالت إن العاملين في مطار "شارل ديغول"، أكبر مطارات فرنسا، والقريب من باريس، خرجوا اليوم للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد، وقاموا بقطع الطريق إلى المطار.



ووفقا للقناة التلفزيونية، قام المحتجون صباح اليوم بتنظيم مظاهرة في مطار شارل ديغول بالقرب من باريس بدعوة من نقابة "الاتحاد العام للعمال" (CGT).



وتمكن المحتجون من قطع الوصول إلى عدة محطات في المطار وهم يرددون شعارات من نوع "إرحل يا ماكرون".



وأشارت القناة إلى أنه بسبب الاحتجاج، تشكل اختناق مروري عند مدخل المطار، مما دفع معظم المسافرين إلى النزول من سياراتهم والوصول إلى مبنى المطار سيرا على الأقدام.



تشهد كل فرنسا اليوم الخميس تنظيم الإضراب التاسع العام ضد إصلاح نظام التقاعد. وكما هو متوقع، سيتسبب ذلك باضطرابات شديدة في عمل وسائط النقل العام في البلاد.