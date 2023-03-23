قائد القوات البرية لحرس الثورة يتفقد حدود إيران المشتركة مع آذربيجان

وخلال هذه الزيارة التي جرت اليوم تحدث العميد باكبور مع مجموعة من كوادر حرس الثورة في المناطق الحدودية، وقيم استعداداتهم القتالية والدفاعية وأثنى على يقظتهم وروحهم العالية ودوافعهم وجهودهم المبذولة ليل نهار في مختلف الظروف الجغرافية والمناخية.



وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري: إن موضوع الدفاع عن الأمن ​​لا يعرف البرد والحر وايام العطل وغير العطل، ويجب أن نكون في ذروة اليقظة والاستعداد من أجل المحافظة عليه في كل الظروف.



يذكر ان قائد القوات البرية للحرس الثوري ، قام خلال الأيام الماضية ، بتفقد الحدود الشمالية الشرقية وحدود تايباد، وتحدث مع حرس الحدود وجنود القوات البرية لحرس الثورة وقدم التهنئة لهم بالعام الإيراني الجديد 1402 ه.ش (بدأ في 21 آذار/مارس).