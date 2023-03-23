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الخميس 23 آذار 2023 ساعة 20:43

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوي

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوي
وقالت إن حالة الطقس غدًا الجمعة، تتضمن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك نتيجة لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع يتراوح ما بين 5 لـ6 كم من سطح الأرض.

وأضافت أنه يكون هناك منخفض جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض البحر الأحمر ومنخفض السودان الموسمي، وهو ما يسبب سقوط أمطار بشكل كبير، فضلًا عن كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط.

وأكدت غانم، أن حالة الطقس غدًا الجمعة، ثاني أيام شهر رمضان، تشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، تلك الحالة التي تكون من مساء الجمعة وحتى صباح السبت، وتسود مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مرسى مطروح، الصحراء الغربية، والسلوم.

وتستمر الحالة الجوية غير المستقرة، في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، خلال فترات المساء، وتمتد إلى محافظات من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون متوسطة رعدية، فضلًا عن نشاط رياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للأتربة والرمال، في محافظات جنوب البلاد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى للحرارة العظمى ما بين 27 و28 درجة.

مشيرة إلى أن حالة الطقس غدًا الجمعة، تكون مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وبيّنت غانم إن هذه الحالة الجوية غير المستقرة، تكون ذروتها يوم السبت المقبل، خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الأمطار بين الغزيرة والرعدية على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيناء والبحر الأحمر، قد تمتد إلى إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

وتبدأ من بعد ذلك الحرارة في الانخفاض، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ من 5 لـ 7 درجات مئوية، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى، 21 درجة مئوية.

 
مصدر : وكالات
رقم : 1048318
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