الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 آذار 2023 ساعة 09:22

"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق

"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
وقالت "اليونيسف"في بيان، الجمعة، إن من بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، "يعاني أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حادا يهدد حياتهم"، مضيفة "يموت طفل في المتوسط كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها".

ولفتت المنظمة إلى أنها "بحاجة ماسة إلى 484 مليون دولار" عام 2023 لمواصلة تدخلها في هذا البلد وهو الأفقر في شبه الجزيرة العربية وقد دمرته أكثر من ثماني سنوات من الحرب.

وحذرت من أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة "قد يواجه ملايين الأطفال مخاطر متزايدة" لناحية سوء التغذية، مشددة على أنه "إذا لم تصل الأموال، قد تضطر اليونيسف إلى تقليص مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء"، مشيرة في هذا السياق إلى أنه قتل أو شوه أكثر من 11000 طفل بسبب الحرب.

وكانت الدول المانحة تعهدت في نهاية فبراير تقديم 1,2 مليار دولار لسكان اليمن وهو ما أثار استياء منظمات الإغاثة الإنسانية التي كانت تطالب بأكثر من 4 مليارات دولار.

ووفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة فإن أكثر من 21,7 مليون شخص أو ما يعادل ثلثي السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، حيث تحذر المنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة، بانتظام من مجاعة واسعة النطاق في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1048410
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني للمسؤولين الفرنسيين: بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى استمعوا لصوت شعبكم
كنعاني للمسؤولين الفرنسيين: بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى استمعوا لصوت شعبكم
"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
24 آذار 2023
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن حالة الكيان الصهيوني؟
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن حالة الكيان الصهيوني؟
24 آذار 2023
الصهاينة بعد عملية "مجدو".. فشل استخباري آخر لإسرائيل
الصهاينة بعد عملية "مجدو".. فشل استخباري آخر لإسرائيل
24 آذار 2023
الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
24 آذار 2023
نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة
نصف مليون معارض لنتنياهو في شوارع فلسطين المحتلة
23 آذار 2023
ليبرمان يفتح النار على نتنياهو.. ما الذي ينتظر الكيان؟
ليبرمان يفتح النار على نتنياهو.. ما الذي ينتظر الكيان؟
23 آذار 2023
خالد البلشي نقيباً للصحفيين في مصر.. ماذا عن حرية الصحافة؟
خالد البلشي نقيباً للصحفيين في مصر.. ماذا عن حرية الصحافة؟
23 آذار 2023
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
22 آذار 2023
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
22 آذار 2023
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
معهد الامن القومي الصهيوني يطلق انذارا استراتيجيا.. “اسرائيل” تتفتت
22 آذار 2023
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
22 آذار 2023
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
22 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل