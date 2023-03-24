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الجمعة 24 آذار 2023 ساعة 10:16

وزارة الموارد المائية العراقية تطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية باتجاه الفرات

وزارة الموارد المائية العراقية تطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية باتجاه الفرات
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك جملة من الإجراءات الإيجابية التي تمخضت عنها نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على رأس وفد حكومي بضمنه وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله والتي تمثلت بموافقة أنقرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة لضعفين ولمدة شهر نتيجة للوضع المائي الحرج للعراق وتدني الخزين المائي وقلة الإيرادات المائية".

وأضافت أن "كل ذلك جعل ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية كون المياه تمس حياة المواطنين"، لافتة إلى "مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق ووضع أسس ثابته تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام ٢٠٢١، والتي تضمنت بنود كثيرة بما يتعلق بتطوير اطر التعاون المثمر والبناء بين البلدين".

وأكدت أن "الجانبين سيستمران بالتباحث الفني المستمر بواسطة تبادل الوفود الفنية لغرض التوصل الى حلول مناسبة ترضي الطرفين".
مصدر : وكالات
رقم : 1048415
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