الضربات الأمريكية في سوريا لم تسفر عن مقتل أي إيراني

هذا وأفاد مصدر ان تحليقا مكثفا للطيران الحربي الاميركي فوق بلدات شرقي الفرات والمناطق القريبة من معمل غاز ‎كونيكو والقاعدة غير الشرعية الاميركية. ونقل مراسل العالم عن مصادر محلية قولها، ان طيرانا مجهولا قصف عدة مناطق في مدينة دير الزور السورية، وان خمس غارات استهدفت حي هرابش السكني في مدينة دير الزور، فيما طواقم الدفاع المدني والهلال الاحمر تتوجه للمكان في ظل تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا.



ونفذ جيش الاحتلال الاميركي ضربات جوية مساء الخميس في سوريا، بعد هجوم وقع في وقت سابق من يوم أمس استهدف قاعدة عسكرية قرب الحسكة واسفر عن مقتل متعاقد وإصابة جنود اميركيين. واعلنَ البنتاغون في بيان مقتل متعاقد أميركي وإصابةَ خمسة جنود ومقاول أميركي آخر بعد أن ضربت طائرة بدون طيار منشأةَ صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمالِ شرق سوريا. وزعمت الاستخبارات الاميركية أن المسيرة من اصل ايراني بحسبِ البيا