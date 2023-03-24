أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 24-3-2023

واستهدف مقاومون فلسطينيون مركبة للمستوطنين قرب مخيم الفوار بمدينة الخليل، وفتحوا النار صوبهم، قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام.



وأطلق مقاومون النار تجاه مركبة أخرى للمستوطنين، قرب مستوطنة بيت إيل شمال محافظة رام الله والبيرة .



واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم، وأمطر شبان الخط الاستيطاني المحاذي لقرية حوسان بالزجاجات الحارقة.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشطين المقدسيين إبراهيم خليل وهارون أبو سنينة عقب اقتحامها المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك.



واعتقلت قوة خاصة “المستعربين” من جيش الاحتلال المقدسي محمد رامي السلايمة من درجات باب العامود، واعتدى المستعربون على الشبان في باب العامود وحطموا البسطات في المنطقة، وفق حرية نيوز.



ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسركيةا عند مدخل بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، كما شهد محيط حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة استنفارا كبيرا لقوات الاحتلال، والتدقييق في هويات المواطنين وتفتيش مركباتهم، ما تسبب بأزمة خانقة.



وشهدت مدينة القدس وضواحيها نشر قوات الاحتلال الحواجز الحديدية والحواجز العسكرية منذ ساعات الصباح، فيما احتجزت مئات المواطنين على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية ومدينة القدس.



وعقب خرج ألمصلين من باب الأسباط بعد صلاة الفجر الأولى من شهر رمضان، هتفوا “إحنا رجال محمد ضيف”.



وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 9 عمليات مقاومة.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، 4 عمليات إطلاق نار، وعملية تصدي للمستوطنين، وإلقاء زجاجتين حارقتين، واندلاع نقطتي مواجهة.



وسلط المراقبون للشأن الإقليمي الضوء على الانتهاكات اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وانجازات المقاومة.



وقال مراقبون للشأن الإقليمي أن جريمة الاحتلال باغتيال الشهيد امير ابو خديجة تأتي في سياق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد قادة حركة الجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة.



وأضاف المراقبون للشأن الإقليمي إن هذا الاغتيال يأتي ايضا ضمن العملية المستمرة منذ آذار الماضي ضد سرايا القدس وكتائبها في الضفة المحتلة وجنين وطولكرم. مشيرين الى أن الكيان الاسرائيلي يدرك جيدا بأن اصرار حركة الجهاد الاسلامي على تثوير الضفة المحتلة والقدس المحتلة هو عمل ضاغط عليه مؤكدين أن العمليات التي نفذتها المقاومة انهكت المحتل وشهدت ترحيبا من الفلسطينيين.



المراقبون للشأن الإقليمي أكدوا ان الكيان الاسرائيلي خلال الفترة المنصرمة كثّر من عمليات الاغتيارات التي طالت العديد من قادة المقاومة بما فيها حركة الجهاد الاسلامي.



وأشار المراقبون للشأن الإقليمي الى أن عملية الاغتيالات لم تختصر على الاراضي الفلسطينية فحسب بل نفذت ايضا في سوريا ضد قادة المقاومة، مشيرين الى استمرار نضال المقاومة ضد الاحتلال.



من جهتهم قال محللون سياسيون ان خيار الاعدامات الميدانية دون محاكمة ضد الفلسطينيين هو نهج بات يستمر عليه المحتل منذ زمن طويل.



وأضاف المحللون السياسيون ان هذه السياسة تأتي بهدف تحميل الشعب الفلسطيني أكبر قدر ممكن من الكلفة الباهضة لقاء المقاومة.



وأشار محللون سياسيون الى أن الاحتلال الاسرائيلي يريد أن يجتث المقاومة دون أدنى تردد وتساهل وإن هذا لا ينفصل عن التفاهمات في شرم الشيخ وغيرها والتي تنص على استمرار الاحتلال في سياساته.