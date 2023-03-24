خطيب جمعة طهران: الشعب الإيراني صمد بقوة وانتصر على العدو في جميع الحروب

وأشار حجة الاسلام صديقي إلى المؤامرات والفتن الأمريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مبينا ، منذ بداية انتصار الثورة الإسلامية، استخدمت أمريكا سلسلة من الحروب والعقوبات والإرهاب والاختلافات العرقية وخلق انعدام الأمن من خلال زمرة المنافقين الارهابية وإطلاق الفتن في عامي 1998 و 1999 وأعمال الشغب عام 2022 ضد إيران.



وأكد خطيب جمعة طهران انه رغم هذه المؤامرات الا ان الشعب الإيراني العظيم صمد بقوة خلال السنوات الـ 43 الماضية وانتصر على العدو في جميع الحروب.



ولفت الى إن الحرب الهجينة الأخيرة أظهرت أنه حتى في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، فإن الشعب الإيراني يدعم ثورته في مواجهة الفتنة العالمية وأعمال الشغب التي تم تحضيرها في أمريكا ودفعها من قبل "إسرائيل" والمتواطئين معها.



وبين إن الحكومة الـ 13 تمر بنقطة تحول في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، وعلى الرغم من الضغوط الخارجية والحرب الهجينة ، حققت إنجازات مهمة بدعم وبصيرة الشعب.