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الجمعة 24 آذار 2023 ساعة 19:10
سوريا.. هجوم على قاعدة أمريكية في حقل 'العمر' النفطي
وقالت رويترز، ان "هجوما استهدف قاعدة أمريكية قرب حقل العمر شمال شرقي سوريا، دون المزيد من التفاصيل.
وينطوي حقل العمر النفطي (أكبر حقول النفط السورية)، على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.
مصدر :
وكالات
رقم :
1048480
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