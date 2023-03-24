اليمن.. وتحذيرات أممية من الوضع الانساني الكارثي

وفي هذا الصدد دعت منظمات اغاثية الى تزايد الضغوط على دول تحالف العدوان من اجل انهاء الحرب ورفع الحصار وقالت ان اكثر من نصف مليون يمني قتلوا بشكل مباشر او غير مباشر منذ بدء العدوان في السادس والعشرين من مارس عام الفين وخمسة عشر.



وبحسب مصادر مطلعة فإن تداعيات العدوان والحصار على اليمن لازالت مستمرة فمع نهاية العام الثامن من الحرب والحصار المفروضة على الشعب اليمني منذ يوم السادس والعشرين من شهر مارس عام 2015، اصدرت العديد من المنظمات الدولية والاغاثية تقارير تحذر من انعكاسات هذه الحرب وقالت ان البلاد اصبحت تواجه اسوء ازمة انسانية على الاطلاق في التاريخ الحديث.



واستمرار الحصار والوضع الانساني الكارثي في اليمن دفع مرة اخرى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) للتحذير مجددا بالوضع في اليمن.



وقالت المنظمة في تقرير أن ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب سوء التغذية.



وقالت اليونيسف إن من بين احد عشر مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، يعاني أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادا يهدد حياتهم مشيرة الى انه يموت طفل كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنبها.



وفي السياق اصدرت عدد من المنظمات الانسانية تحذيرات مشابه حول الوضع الذي يعيشه اليمن وقالت المنظمات ان القيود التي فرضتها دول التحالف الذي تقوده السعودية والامارات واستمرار هذه القيود للعام التاسع على التوالي ادى الى انعكاسات انسانية خطيرة جدا وان اغلب سكان اليمن باتو يعيشون في اوضاع انسانية حاده.



مشددة ان القيود ادت الى منع وتأخير واردات الغذاء والدواء والوقود من دخول اليمن منذ ثمان سنوات مضيفة ان هذه جريمة حرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وان التقارير تشير الى مقتل ما يقارب من نصف مليون مدني بشكل مباشر او غير مباشر معظمهم من النساء والأطفال.



هذا وتحمل الأوساط اليمنية المنظمات الدولية ومنها الامم المتحدة جزء من الكارثة الانسانية حيث تقول ان هذه المنظمات تكتفي دائما بالتقارير لكنها لا تمارس اطلاقا اي ضغوط قوية او قانونية على قوى التحالف من اجل ايقاف العدوان ورفع الحصار على البلاد.



كما تتماها هذه المنظمات مع الدول المعتدية وتشير تقارير يمنية ان العدوان منذ اطلاقه ادى الى خسائر فادحة في جميع جوانب الحياة حيث بلغت الخسائر اكثر من خمسمة مليار دولار كحد اقل جراء الاستهداف الممنهج للبنية التحتية لليمن منذ ثمان سنوات.