تطبيع سوري سعودي بعد عيد الفطر

بعد أحد عشر عاما من القطيعة تتجه السعودية وسوريا نحو تطبيع العلاقات في خطوة تأتي بعد نحو اسبوعين من اتفاق بين طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح السفارات المغلقة منذ عام الفين وستة عشر.



وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها تجري محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين وذلك بعد أن أفادت وكالة رويترز أن البلدين اتفقا على إعادة فتح سفارتيهما.



مصادر سعودية رسمية نقلت عن مسؤول في الوزارة قوله إنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.



وفي السياق كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لرويترز أن الاتفاق جاء نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع كان قد مكث اياماً في الرياض حيث جرى التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح السفارات قريباً جداً بينما ذكر مصدر آخر بحسب رويترز أن موعد إعادة فتح السفارتين هو بعد عيد الفطر.



وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اشار في وقت سابق هذا الشهر اشار الى إن التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد قد يؤدي إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهّد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية مع تحسن العلاقات.



وحول عودة العلاقات السورية السعودية، كشف وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، قبل أيام، عن عمل عربي لصياغة حوار سيتم "لا محالة" مع دمشق، وذلك بالتشاور مع المجتمع الدولي.



وتابع: "يجب أن نجد سبيلنا لتخطي التحديات الذي يفرضها هذا الوضع القائم، فيما يتعلق باللاجئين ويتعلق بالوضع الإنساني داخل سوريا".



وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها وزير الخارجية السعودية خلال أيام بشأن عودة سوريا عربياً، إذ صرّح في 8 آذار/مارس أنّ "هناك حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، لكن من المبكر الحديث عن ذلك".



وكانت السعودية قد أغلقت سفارتها في دمشق في أذار/مارس عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين، طيلة سنوات الحرب على سوريا.



وشهدت سوريا في الاونة الاخيرة نشاطا دبلوماسيا وتطورات ملحوظة في علاقاتها مع الدول العربية كان قد بدأ التمهيد لها قبل كارثة الزلزال المدمر وتسارعت بعد وقوعه مثل زيارات وزيري خارجية مصر والاردن ووفد برلماني عربي من ثماني دول الى دمشق اضافة الى اعلان تونس نيتها تعزيز تمثيلها الدبلوماسي في سوريا كما تخلل هذه الفترة زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الاسد الى عمان كانت الثانية عربياً للاسد بعد زيارته الامارات في اذار/ مارس العام الماضي.