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الجمعة 24 آذار 2023 ساعة 20:02

حملة "سنفطر في القدس" لتعزيز الرباط بالأقصى خلال شهر رمضان

حملة "سنفطر في القدس" لتعزيز الرباط بالأقصى خلال شهر رمضان
و اجتاح وسم "سنفطر_ في_ القدس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اطلقه ناشطون ومرابطون فلسطينيون وذلك للمشاركة الواسعة بحملة الإفطار داخل المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك من أجل التصدي للمخطط الصهيوني لتهويد القدس المحتلة.

وتهدف الحملة لتكثيف التواجد في أزقة القدس خلال الشهر الكريم، وإعمار المسجد بالمصلين والمرابطين، في إطار إثبات الحق الفلسطيني بالمدينة وكل مقدّساتها. وتأتي هذه الدعوات في ظل ما يُعانيه المقدسيّون عامة، والمرابطون خاصة من مضايقات إسرائيلية تزداد حدّتها في شهر رمضان.

ويتعرض الأقصى في شهر رمضان لهجمات قوات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه، خصوصا مع توظيفهم الأعياد التوراتية كمواسم عدوان على المسجد. ومن المتوقع أن يتقاطع "عيد الفصح" العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان، ما ينذر بعدوان على الأقصى خلال رمضان.

وتطالب الجماعات المتطرفة بمضاعفة أعداد المقتحمين للأقصى خلال عيد “الفصح”، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/أبريل المقبل، حيث بدأت حشد أنصارها من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد.

ووجراء تزايد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين للأقصى يحذر مراقبون فلسطينيون، من مخاطر متزايدة تهدد المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض مخططات تهويد في جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة. وتصاعدت وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، والذي شهد خلال شباط/فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3 آلاف و587 مستوطنا، أدوا صلوات تلمودية وما يسمى ب”السجود الملحمي” عند أبوابه.

وكان قد اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الخميس 23 مارس 2023، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها "منظمات الهيكل" المزعوم، لأنصارها لتنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى في أول أيام رمضان، لتفتتح بذلك عدوانها على المسجد منذ اليوم الأول للشهر الفضيل. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويشهد المسجد الأقصى، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتصدر وسم "سنفطر_ في_ القدس" شبكات التواصل الاجتماعي للحث من أجل التواجد في المسجد الاقصى في كل يوم من رمضان من أجل الافطار في المسجد المبارك والتصدى للمخطط الصهيوني.

ويحرص الفلسطينيون على التواجد في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك من أجل تأدية الفرائض وكذلك الافطار كعادة توارثتها الاجيال عبر السنيين.
رقم : 1048489
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