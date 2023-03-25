بايدن: لا نسعى إلى صراع مع إيران

واضاف بايدن: "أعطيت تعليماتي بالرد السريع بعد هجوم في سوريا على قواتنا من قبل جماعات مدعومة من إيران"، على حد زعمه.



وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وغداة تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في سوريا.