اليمن: 18140 ضحية بينهم 4079 طفلا خلال 8 أعوام من الحرب

وذكر المركز في تقريره أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 8 أعوام بلغ 48,349 بينهم 18,140 شهيداً و30,254 جريحاً.



وأوضح أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى من الأطفال بلغ 4079 شهيدا و4,790 جريحا، بينما بلغ عدد الشهداء والجرحى من الرجال 11,603 شهيدا و22,476جريحا، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى من النساء 2,458 شهيدة و2,988 جريحة.



وكشف التقرير أنه وخلال 8 أعوام تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و346 محطة ومولد كهرباء، فيما تم استهداف 617 شبكة ومحطة اتصال و3,095 خزاناً ومحطة مياه و2,105 منشأة حكومية و7,293 طريقاً وجسراً.



وأورد المركز أنه تم استهداف 409 مصنعاً و390 ناقلة وقود 12,088 منشأة تجارية و466 مزرعة دجاج ومواشي و10,279 وسائل نقل و485 قارب صيد، كما تم استهداف 1,020 مخزن أغذية و427 محطة وقود و704 سوقا و1,040 شاحنة غذاء خلال سنوات العدوان الثمان.



ورصد المركز استهداف العدوان 603,110 منزلاً و 182 منشأة جامعية و 1,714 مسجداً و 384 منشأة سياحية و 417 مستشفى ومرفقاً صحياً و1,265 مدرسة ومرفقاً تعليمياً 11,350 حقلاً زراعياً و 141 منشأة رياضية و 258 موقعاً أثرياً و 61 منشأة إعلامية.