الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 آذار 2023 ساعة 09:55

التيار الوطني الحر: نريد رئيسا للبنان يكون القرار له وحده

التيار الوطني الحر: نريد رئيسا للبنان يكون القرار له وحده
وشدد باسيل على أن "التيار الوطني الحر"، الذي يعد من أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان، والذي أسسه والد زوجته الرئيس السابق "ميشال عون"، "يريد رئيسا يواجه المنظومة القائمة ويكون القرار له وحده.. رئيسا يحول لبنان إلى محور ولا يكون تابعا لمحاور وصراعات ويسكت عند تهديد سفير".

وأضاف باسيل في مناسبة حزبية، أن "الرئاسة هي مسؤولية وعمل وسهر واقتصاد وسياسة.."، وتابع: "نريد رئيسا إذا جاع شعبه يطعمه بالقانون ولا يتبجح، نريد رئيسا إذا انتخبناه نستطيع أن ننظر في عيون أبنائنا ولا نخجل، نريد رئيسا يكون شريكا في الحكم وليس صورة، فهل عرفتم قيمة الرئيس القوي؟".

وكان باسيل قال بوقت سابق إنه سيرشح نفسه لمنصب الرئاسة إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيد.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه بالتزامن مع انسداد الأفق السياسي بالتوصل إلى اتفاق حول مرشح للرئاسة وفي ظل مجلس وزراء بصلاحيات محدودة وتجاذبات تعصف به منذ انتهاء فترة عون الرئاسية.
مصدر : وكالات
رقم : 1048591
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
25 آذار 2023
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
25 آذار 2023
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
25 آذار 2023
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
25 آذار 2023
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
25 آذار 2023
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
25 آذار 2023
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
24 آذار 2023
كنعاني للمسؤولين الفرنسيين: بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى استمعوا لصوت شعبكم
كنعاني للمسؤولين الفرنسيين: بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى استمعوا لصوت شعبكم
24 آذار 2023
"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
24 آذار 2023
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن حالة الكيان الصهيوني؟
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن حالة الكيان الصهيوني؟
24 آذار 2023
الصهاينة بعد عملية "مجدو".. فشل استخباري آخر لإسرائيل
الصهاينة بعد عملية "مجدو".. فشل استخباري آخر لإسرائيل
24 آذار 2023
الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
24 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل