الطقس في لبنان..

الحال العامة: ما زال تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا المصحوب بكتل هوائية باردة يرافقها رياح ناشطة وأمطار متفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. ويستمر حتى مساء الاحد، معدل درجات الحرارة لشهر آذار من ١٤ ٠ الى ٢٢ ٠ مئوية.



– الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل و رياح ناشطة. تتساقط امطار محلية متفرقة حيث يتوقع ان تشتد غزارتها ليلا مع حدوث برق و رعد و ثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠متر و ما فوق ليل السبت / صباح الاحد. يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف و نحذر من سوء الرؤية.



الأحد: غائم صباحا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا و ثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر و ما فوق. تخف الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر و تنحسر ليلا فيتحول الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



الإثنين:غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.



الثلاثاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة (٣٥ كلم/س) تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب (٦٥ كلم/س) خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء، كما يستمر تشكل الضباب على المرتفعات.



– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من11 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.



– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س تشتد احيانا لتقارب ٥٠كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء احيانا مع تساقط الامطار وتكون الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٩٠%.

– حال البحر: مائج ( ارتفاع الموج 1.2 متر )، حرارة سطح الماء: ١٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٧ ملم زئبق