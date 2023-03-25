الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 آذار 2023 ساعة 12:34

الطقس في لبنان..

الطقس في لبنان..
الحال العامة: ما زال تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا المصحوب بكتل هوائية باردة يرافقها رياح ناشطة وأمطار متفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. ويستمر حتى مساء الاحد، معدل  درجات الحرارة لشهر آذار  من ١٤ ٠  الى  ٢٢ ٠ مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل و رياح ناشطة. تتساقط امطار محلية متفرقة حيث يتوقع ان تشتد غزارتها ليلا مع حدوث برق و رعد و ثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠متر و ما فوق ليل السبت / صباح الاحد. يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف و نحذر من سوء الرؤية.

الأحد: غائم صباحا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا و ثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر و ما فوق. تخف الامطار تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر و تنحسر ليلا فيتحول الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين:غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة (٣٥ كلم/س) تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب (٦٥ كلم/س) خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الاجواء، كما يستمر تشكل الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من11 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س تشتد احيانا لتقارب ٥٠كلم/س.
– الانقشاع: متوسط يسوء احيانا مع تساقط الامطار وتكون الضباب على المرتفعات.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٩٠%.
– حال البحر: مائج ( ارتفاع الموج 1.2 متر )، حرارة سطح الماء: ١٨°م.
– الضغط الجوي: ٧٥٧ ملم زئبق
رقم : 1048621
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
25 آذار 2023
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
25 آذار 2023
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
25 آذار 2023
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
25 آذار 2023
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
25 آذار 2023
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
25 آذار 2023
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
24 آذار 2023
كنعاني للمسؤولين الفرنسيين: بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى استمعوا لصوت شعبكم
كنعاني للمسؤولين الفرنسيين: بدلا من إثارة الفوضى بالدول الاخرى استمعوا لصوت شعبكم
24 آذار 2023
"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
24 آذار 2023
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن حالة الكيان الصهيوني؟
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن حالة الكيان الصهيوني؟
24 آذار 2023
الصهاينة بعد عملية "مجدو".. فشل استخباري آخر لإسرائيل
الصهاينة بعد عملية "مجدو".. فشل استخباري آخر لإسرائيل
24 آذار 2023
الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
24 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
نداء قائد الثورة الاسلامية بمناسبة بدء العالم 1402 هجري شمسي
الديمقراطية الغربية وتعاملها مع القمع في فرنسا... سقط القناع وكُشِف المستور
السلام البارد والتطبيع المستحيل