7 قتلى جراء إعصار ضرب جنوب الولايات المتحدة

وتسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف وتحرك الإعصار عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في “وضع يهدد حياتهم”.



وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قمعيا “تورنادو” تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي. وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.



ولقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، حسبما أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون لشبكة “ايه بي سي نيوز”.