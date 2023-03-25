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السبت 25 آذار 2023 ساعة 12:37
لبنان.. ارتفاع اسعار المحروقات كافة
لتصبح الأسعار على الشكل الآتي:
-بنزين 95 أوكتان: 1977000 ليرة.
-بنزين 98 أوكتان: 2024000 ليرة.
-المازوت: 1824000 ليرة.
– الغاز: 1286000 ليرة
مصدر :
وكالات
رقم :
1048623
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