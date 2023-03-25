لبنان.. ارتفاع اسعار المحروقات كافة

اسلام تايمز (لبنان) - إرتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 37000 ليرة، و 95 أوكتان 37000 ليرة، كما إرتفع سعر صفيحة المازوت 33000 ليرة، و سعر قارورة الغاز سعة 10 كيلو 23000 ليرة.