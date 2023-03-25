المرتضى: الحوار هو المدخل لإزالة المعوقات امام انتخاب رئيس الجمهورية

وتابع “هي المدخلُ إلى إزالة جميع المعوّقات التي تقفُ حاجزًا دون إنجاز الاستحقاق الدستوري الأوّل أي انتخابِ رئيسٍ للجمهورية”، واضاف “وجب علينا من ثّمّ اللجوء الى الحوار والتلاقي والاتحاد حول المصلحة الوطنية العليا أمّا انتظار الاتفاقات الإقليمية أو الدولية فإنّه لا يجدي قطعا”.



ودعا المرتضى الى “التركيز في ثقافتِنا السياسيةِ على ما يجمعُ أبناءَ هذا الوطنِ حولَ الحقِ والقيمِ والمصلحةِ المشتركةِ في حفظِ التنوّعِ والوعي لما يُحاك لنا ومن غير هذا الوعي لن ننجح في حفظ الكيان وصونِ سيادته”، واضاف “كل يوم نحفظ فيه وحدتنا ونفرح فيه بتنوعنا ويحرص فيه واحدُنا على الآخرِ منّا ويطمئنه في وجوده وإيمانه ومقدّساته وحضوره الفاعل يكون عيدا”.