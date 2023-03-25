العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة رحيل والدة الشهيد "بيجن كرد" الذي تصدى للأميركان لدى دخولهم مياه الخليج الفارسي واستشهد غدرا بيد هؤلاء المجرمين في يوم 8 تشرين الاول عام 1987.



وأشار المسؤول الى التضحيات التي قدمها الشهداء الابرار في الدفاع عن الوطن وقال: ان هؤلاء البواسل وقفوا امام الاعداء بكل قوة واقتدار وتوكلوا على الله تبارك وتعالى في مقارعة الاستكبار العالمي وقدموا دماءهم لإرواء شجرة الثورة الاسلامية المباركة.



وأضاف قائلا: ان هؤلاء التحقوا بالرفيق الاعلى كي نعيش نحن في أمن وسلام واستقرار في ظل النظام الاسلامي، ونستعد لاستقبال منقذ البشرية من الظلم والجور بظهور الامام المنتظر (ع) الذي يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.



وأشار الى دور الامهات الماجدات في تربية مثل هذا الشهيد الغالي واخوانه، مؤكدا أن والدة الشهيد "بيجن كرد" تعتبر مثالا صادقا للنساء العفيفات اللاتي ارضعن ابناءهن من لبن الايمان وحب أهل البيت (عليهم السلام).



وابتهل الى الله تعالى أن يرحمها ويغفر لها ويحشرها مع بضعة الرسول (ص) فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ويلهم اسرتها الكريمة الصبر والسلوان انه سميع مجيب.