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السبت 25 آذار 2023 ساعة 18:20

رئيس الوزراء الياباني يرفض مقابلة السفير الصيني السابق لدى طوكيو

رئيس الوزراء الياباني يرفض مقابلة السفير الصيني السابق لدى طوكيو
وأفادت وكالة Kyodo اليابانية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الوزراء رفض مقابلة شوانيو، الذي غادر اليابان في فبراير الماضي، بدعوى "تضارب جداول المواعيد".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجانب الصيني تقدم بطلب إلى السلطات اليابانية، لعقد لقاء أخير بين السفير الصيني كونغ شوانيو، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قبل مغارته إلى بلاده، منوهة بأن هذا الإجراء ليس إلزاميا في البروتوكولات الدبلوماسية.

ووفقا للصحيفة، يأتي هذا الإجراء من طرف الحكومة اليابانية كرد على عدم عقد الرئيس الصيني، "شي جين بينغ"، للقاء وداع من السفير الياباني السابق لدى بكين، يوتاكا يوكوي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، عقد فوميو كيشيدا أول لقاء شخصي له مع الرئيس الصيني، شي جين بيغ، منذ ثلاث سنوات، والذي كان من المفترض أن يضع الأساس للحوار بين البلدين حول عدد من القضايا الشائكة بين البلدين.

وأعربت اليابان عن أملها في بناء علاقات بناءة ومستقرة بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1048690
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