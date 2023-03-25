الرئيس رئيسي يؤكد على تحشيد كل الطاقات لتحقيق شعار السنة الايرانية الجديدة

ولدى استقباله في الديوان الرئاسي مئات من مسؤولي النظام التنفيذي والمسؤولين المدنيين والعسكريين بمن فيهم الوزراء ومساعديهم ورؤساء المنظمات والمؤسسات وجمع من نواب البرلمان ومسؤولي القضاء وقادة القوات المسلحة ومسؤولي مؤسسات الثورة وكبار مدراء امانة العاصمة طهران والاذاعة والتلفزيون، وذلك بمناسبة نوروز وشهر رمضان المبارك، تمنى آية الله ابراهيم رئيسي سنة مفعمة بالبركة للشعب الايراني ونظام الجمهورية الاسلامية والامة الاسلامية، ووصف السنة الايرانية الجديدة بأنها سنة مواصلة الجهود المضاعفة وتقديم الخدمات من قبل الحكومة ليل نهار، مؤملا ان يجري على يد المسؤولين ما يؤدي الى رضا الله تعالى وخير الشعب وصلاحه ببركة شهر رمضان وشهر نزول القرآن.



وأشار السيد رئيسي الى ان الحكومة استخدمت قصارى طاقاتها من اجل تحقيق شعار "الانتاج، المعرفة وفرص العمل"، مؤكدا على تحشيد جميع الطاقات والتخطيط المنسجم لتحقيق شعار السنة الايرانية الجديدة؛ "كبح التضخم ونمو الانتاج" وتنفيذ إيعازات قائد الثورة المعظم.



الجدير بالذكر ان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، وكما هو المعمول منذ سنوات، يقوم بتحديد شعار للسنة الايرانية الجديدة التي تحل مع حلول الربيع، وهذا الشعار يتم اختياره بعد دراسات ومشاورات يقدمها خبراء، ليشكل التوجه العام للبلاد خلال السنة الجديدة.