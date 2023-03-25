اجتماع دمشق يؤسس لعمل عربي مشترك يركز على الأمن الغذائي

وفي تصريح صحفي، قال الوزير الحاج حسن: إن “القمة الرباعية لوزراء الزراعة في سورية ولبنان والأردن والعراق تؤسس لعمل عربي مشترك أوسع، يركز على موضوع الأمن الغذائي”.



ولفت الحاج حسن إلى أنه انطلاقاً من الحرص على الأمن الغذائي العربي، تم عقد عدة اجتماعات سابقاً، بدأت في العراق ثم بيروت، وثم قمة الأردن، وغداً في دمشق سيتم ختام هذه الاجتماعات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سبيل تسهيل ما يخص المنتجات الزراعية، بشقيها النباتي والحيواني عبر البر أو المرافق الأخرى، مشيراً إلى أهمية عقد الاجتماع في دمشق.



وكان باستقبال الوزير اللبناني معاون وزير الزراعة السوري رامي العلي، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، ومدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة، ومدير المركز المهندس إبراهيم حمود، ورئيس مركز الحجر الصحي النباتي في المركز المهندس رامز درويش.