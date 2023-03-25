قائد حركة أنصار الله: العدوان على اليمن بالأساس عدوان أمريكي

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الثامنة للعدوان على اليمن قال السيد الحوثي، أن بسبب ما عاناه شعبنا من تخاذل محيطه العربي والإسلامي باستثناء أحرار الأمة لمسنا أهمية التوكل على الله.



وتابع السيد الحوثي، أن الكثير من أبناء الأمة وقفوا متخاذلين ومتفرجين وساكتين بالرغم من وضوح مظلومية شعبنا.



واشار السيد الحوثي الى أن الشعب اليمني، تبنى موقف الصمود والتصدي للعدوان من منطلق المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية.



وأكد قائد انصار الله أن حرب تحالف العدوان على اليمن هي عدوان ظالم لا مبرر له وممارساته إجرامية منذ اللحظة الأولى.



ولفت السيد الحوثي الى أن العدوان كان يهدف إلى احتلال اليمن والسيطرة التامة على الشعب اليمني ومصادرة حريتاته واستقلاله بغية استعباده عن ارضه.



وأكد السيد الحوثي أن الممارسات اليومية لتحالف العدوان طوال السنوات الثماني لم تخرج عن إطار الظلم أو الاحتلال أو العدوان، مشيرا الى أن لا يمكن لشهود الزور ولا لأي مسميات وعناوين أن تشرعن الجرائم الوحشية المرتكبة بحق الشعب اليمني.



وشدد قائد حركة انصار الله على أن العدوان بالأساس هو عدوان أمريكي شنته أمريكا عبر عملائها الإقليميين لتتفادى الخسائر، موضحا أن الدور البريطاني والإسرائيلي مساهم في التحريض والدفع والتخطيط للعدوان تحت الرعاية الأمريكية.



وأكد قائد حركة انصار الله أن لا قيمة للغطاء الأمريكي ولا للمؤسسات الدولية التي تتغاضى عن العدوان وجرائمه ومساعيه الباطلة، مشددا على أن موقف الشعب اليمني جهاد مقدس بكل ما تعنيه الكلمة، وهو الموقف المشرف الذي نصمد ونثبت عليه باعتباره مسؤولية وجهادا.



ولفت السيد الحوثي، الى أن معظم السلاح الذي قتل أبناء الشعب اليمني أمريكي شنته مقاتلات أمريكية بتدريب وإشراف أمريكي حتى في مجال تحديد الأهداف على الأرض.



وأكد قائد حركة انصار الله على أن الأمريكي يسعى عبر أدواته إلى احتلال بلدنا والسيطرة على منابع ثروته النفطية ومواقعه الاستراتيجية ليتخذها قواعد عسكرية.