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الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 06:56

"نتنياهو يقودنا للهاوية".. ردود أفعال "إسرائيلية" بعد إقالة وزير الحرب

"نتنياهو يقودنا للهاوية".. ردود أفعال "إسرائيلية" بعد إقالة وزير الحرب
وعلق القطب في حزب الليكود الصهيوني جدعون ساعر قائلاً: "إن قرار رئيس الوزاراء بينيامين نتنياهو إقالة وزير الحرب يوآف غالانت هو عمل جنوني".

وأضاف ساعر: "نتنياهو مصمم على دفع [إسرائيل] نحو الهاوية، كل يوم يستمر نتنياهو بمنصبه يعرض [إسرائيل] ومستقبلها للخطر".

من ناحيتها، قالت زعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي: "الآن أكثر من أي وقت مضى نتنياهو يشكل خطراً شديداً على[إسرائيل]".

من جانبه قال زعيم المعارضة يائير لبيد: "إقالة وزير الدفاع غالانت يشير إلى مستوى انحطاط جديد لحكومة نتنياهو التي تضر بالأمن القومي الصهيوني".

وقال الصحفي آفي يسسخاروف: "إن رئيس الحكومة نتنياهو يضحّي بأمن "إسرائيل" من أجل إدامة حكمه، لهذا الحد وصلنا؟".

وبدوره، الوزير السابق أفيغدور ليبرمان قال: "اختار نتنياهو طريق كل الطغاة، وإن إقالة غالانت يجب أن يكون إنذارا حقيقيا لجميع أعضاء الائتلاف، ولن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي".

وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير قال معلقا على قرار الإقالة: "من يخضع ويفشل في مهامه لا يمكنه البقاء في منصبه ولو للحظة، إنني أهنئ رئيس الحكومة نتنياهو على قراره إقالة غالانت".

وكانت ذكرت يديعوت أحرونوت، مساء اليوم، بأن نتنياهو أقال وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه.
مصدر : وكالات
رقم : 1048936
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