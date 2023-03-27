ايران تحتل المرتبة السادسة عالميا في نمو انتاج السيارات

وأعلنت المنظمة أن انتاج السيارات في ايران في عام 2022 وصل إلى مليون و64 ألف سيارة لیسجل نموا بنسبة 19 بالمئة مقارنة بعام 2021.



وأفاد التقریر أن ایران احتلت المرتبة السادسة عالمیا في عام 2022 بين كبار منتجي السيارات في العالم.