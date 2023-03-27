كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا واليابان تحذر من صاروخ ثان

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.



وتأتي عملية الإطلاق الصاروخية هذه بعد أيام على استكمال سيئول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات.



وتعتبر بيونغ يانغ هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها. وزعمت الجمعة أن المناورات الأخيرة التي أطلق عليها اسم "درع الحرية" كانت تدريبات من أجل "احتلال" كوريا الشمالية.



وفي سياق متصل، حذر جهاز الأمن البحري الياباني من احتمال إطلاق كوريا الشمالية صاروخ ثان.



وصدر الإنذار الأول الساعة 07.50 بالتوقيت المحلي وبعد 4 دقائق، ظهر تحذير من أن الصاروخ الذي تم إطلاقه قد يسقط.



وفي الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، نشر الجهاز تحذيرا جديدا بشأن احتمال إطلاق صاروخ ثان. وطُلب من الطائرات والسفن البحرية متابعة المعلومات، وفي حالة سقوط شظايا إبلاغ جهاز الأمن البحري دون الاقتراب منها.