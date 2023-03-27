وزيرا الخارجية الايراني والسعودي يبحثان آخر تطورات الاتفاق الثنائي

ووفق تقرير لوزارة الخارجية الايرانية صدر الاحد ، فقد ناقش الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية وتبادلا الآراء بشأن عقد اجتماع ثنائي مشترك في شهر رمضان المبارك.



وفي الاتصال، لفت وزيرا الخارجية الايراني والسعودي إلى المسار البناء للعلاقات بين البلدين.