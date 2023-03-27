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الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 07:16

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخرج المعتكفين بقوة السلاح

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخرج المعتكفين بقوة السلاح
وأفادت مصادر محلية، بأن القوات المقتحمة أخرجت المعتكفين من ساحات الأقصى والقبلي بقوة السلاح عبر باب السلسلة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في حي باب حطة بالقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات بين الأهالي والقوات.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات عاثثت فسادًا وتخريبًا في منازل عدة.

يُشار إلى أن نحو 50 جنديًا من شرطة الاحتلال اقتحمت فجر أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى والمسجد القبلي، حيث اخرجوا المعتكفين ومنعتهم من العودة إليهما.

واعتدت القوات بعنف على المصلين بينهم نساء وحاولت مصادرة هواتف بعض المواطنين.

واقتحم صباح أمس الأحد، مجموعات من المستوطنين لساحات الأقصى، بحماية مشدّدة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية بعد أن قاموا باستفزاز للمتواجدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1048953
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