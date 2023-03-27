الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 08:46

الشيخ الخزعلي: لدينا ثقة كبيرة بنجاح حكومة السوداني ونحن معنيون ببناء دولة

الشيخ الخزعلي: لدينا ثقة كبيرة بنجاح حكومة السوداني ونحن معنيون ببناء دولة
وافادت مصادر ان الشيخ الخزعلي قال"علاقتي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تتعدى كونه جزءاً من الإطار التنسيقي"، مؤكدا ، "لدينا ثقة كبيرة بنجاح الحكومة الحالية".

وأضاف، "لا وجود لتأثير أو ضغوط على عمل الحكومة"، مبينا، أن "هناك اتفاق بضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستحقاق الانتخابي".

وتابع الشيخ الخزعلي، "لم نفكر أبداً بالمطالبة في الحصول على جهاز أمني بحكومة السوداني"، مضيفا، "نحن معنيون من واقع المسؤولية ببناء الدولة وإنجاح الحكومة".

وبين انه " لا وجود إلى شيء اسمه الفرصة الأخيرة وهناك عملية سياسية قائمة على الانتخابات"، لافتا الى ان "السوداني صادق تماماً في تقديم الخدمات ومكافحة الفساد".

وأشار إلى أنه " حالياً نشهد استقراراً أمنيا وسياسيا لم يحصل منذ العام 2003"، مؤكدا أن "هناك فرصة حقيقة تاريخية بأن يحصل تقدم اقتصاديا حال دعم الحكومة".

ومضى بالقول: "ليس لدينا أي علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مبينا ان "التواجد القتالي العسكري الأجنبي في العراق غير قانوني".

واكد انه "لا علاقة للفصائل العراقية بقصف المقرات الأمريكية في سوريا"، مضيفا، "وصلنا إلى مرحلة تتطلب إجراء تعديلات على الدستور".

وتابع، أن "هناك مواد في الدستور لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية"، منوها بانه "من ضمن قناعتنا هو انتخاب محافظ من دون مجالس المحافظات"، مشيرا إلى ان "النظام البرلماني لا يتناسب مع الوضع الحالي".
مصدر : وكالات
رقم : 1048959
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
27 آذار 2023
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
27 آذار 2023
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
27 آذار 2023
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
27 آذار 2023
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
25 آذار 2023
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
25 آذار 2023
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
25 آذار 2023
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
25 آذار 2023
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
25 آذار 2023
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
25 آذار 2023
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
25 آذار 2023
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
24 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟