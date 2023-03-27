كازاخستان: 6 أحزاب تدخل برلمان البلاد يتصدرها 'أمانات'

اسلام تايمز (كازاخستان) - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخستانية نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد، حيث دخلت "المجلس" 6 أحزاب، يتقدمها حزب "أمانات" بنسبة 53.9% من أصوات الناخبين.