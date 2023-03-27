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الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 11:01
كازاخستان: 6 أحزاب تدخل برلمان البلاد يتصدرها 'أمانات'
مصدر :
وكالات
رقم :
1048978
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