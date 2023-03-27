تجميد حركة الإقلاع للطيران في مطار بن غوريون

وذكرت تقارير إعلامية عبرية أنه حركة الطيران في المطار جمدت بسبب الإضراب العام احتجاجا على الإصلاح القضائي.



وبينما ستبقى الطائرات قادرة في الوقت الحالي على الهبوط في مطار بن غوريون، من المتوقع أن يتأثر عشرات الآلاف بالتغييرات في الرحلات الجوية.