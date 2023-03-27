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الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 15:11

مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في كابل

مقتل ستة مدنيين على الأقل في هجوم انتحاري في كابل
وأفادت وسائل إعلامية أفغانية بأن الانفجار وقع أمام مبنى وزارة الخارجية، وسط العاصمة كابل.
رقم : 1049007
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