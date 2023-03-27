الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 18:03

شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار

شمخاني: لا قيود على تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار
والتقى "محمد بن عبد العزيز الخليفي" وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري الذي يزور طهران ، مع الأدميرال علي شمخاني ، ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، وبحث معه حول العلاقات الثنائية والإقليمية.

وإشارة شمخاني في هذا اللقاء إلى المستوى المناسب ونوعية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، وقال انه من الضروري تحسين مستوى التعاون التجاري وكذلك الأنشطة المشتركة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، بما يتوافق مع مع التفاعلات السياسية بين البلدين ، من خلال إزالة العقبات القائمة.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي انه في إطار استراتيجية دبلوماسية الجوار التي تنتهجها حكومة السيد رئيسي ، فإن تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو أولوية إيران الرئيسية في العلاقات الخارجية ، ولا نؤمن بوجود أي قيود في هذا الصدد.

واشاد بجهود أمير قطر وحكومة هذا البلد الفاعلة وتعاونها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النهوض بالقضايا الإقليمية والدولية ، وقال انه يمكن استخدام العلاقات الأخوية والبناءة بين طهران والدوحة كنموذج يحتذى به ويمكن تعميمه في العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.

وفي الختام قال شمخاني: إن بعض الدول خارج المنطقة تسعى إلى خلق سوء تفاهم في العلاقات بين إيران وقطر من خلال إساءة استغلال الأحداث المشبوهة ، ومن الضروري أن يتعامل البلدان مع هذه العملية بحذر تام.

بدوره أعرب وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي في بداية هذا الاجتماع عن ارتياحه للاتفاق بين إيران والسعودية على تطبيع العلاقات ، واصفا هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن تطوير العلاقات الشاملة مع إيران من أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر ، مؤكدا أن زيادة حجم التعاون التجاري وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية من المحاور الرئيسية التي يجب ان تتحول عبر الجهود المشتركة للبلدين إلى محرك للتبادل الاقتصادي بين طهران والدوحة .
رقم : 1049033
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
27 آذار 2023
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
27 آذار 2023
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
27 آذار 2023
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
27 آذار 2023
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
25 آذار 2023
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
25 آذار 2023
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
25 آذار 2023
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
25 آذار 2023
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
25 آذار 2023
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
25 آذار 2023
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
25 آذار 2023
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
24 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟