الصحة الايرانية: تسجيل 1036 إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 586 ألفا و 458 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 488 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 344 ألفا و 726 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 627 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل 29 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 249 حالة وفاة.



وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 488 ألفا و 408 لقاحات.



وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 770 ألفا و 548 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 13 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 48 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 194 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).