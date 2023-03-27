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الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 18:18

رئيس القضاء: شعبنا يواصل تقدمه باقتدار رغم كل المؤامرات المعادية

رئيس القضاء: شعبنا يواصل تقدمه باقتدار رغم كل المؤامرات المعادية
جاء ذلك في كلمته التي القاها اليوم الاثنين في أول اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للقضاء ومجلس قضاء المحافظات، مؤكدا أن القضاء سوف يتصدى للذين يروجون للشائعات المضللة والدعايات الكاذبة التي تربك أذهان الشعب الايراني.

واعتبر حجة الاسلام " محسني اجئي " التصدي لهذه الأعمال أحد مظاهر حفظ وصون حقوق الشعب، مشددا على أن السلطة القضائية سوف تتصدى بكل قوة للذين يهددون الامن النفسي للمواطنين، ويعمل على الحيلولة دون اهدار هذه الحقوق.

كما أشار الى أعمال الشغب الأخيرة وبعض الحوادث التي وقعت في ايران، مشيدا بالشعب الايراني الذي أفشل الحرب الهجينة التي شنها ضده الأعداء من خلال صبره ومقاومته ووعيه التي تبعث على الفخر والاعتزاز.

وتطرق الى تسمية العام الايراني الجديد من قبل قائد الثورة بعام " كبح التضخم، ونمو الانتاج" وقال: انه كل أركان الدولة العمل على تحقيق هذا الشعار من خلال تظافر جهودهم وبذل المزيد من الاهتمام.
رقم : 1049043
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