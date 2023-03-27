الأزمة داخل الكيان الصهيوني تتفاقم وتظاهرات بالآلاف

وفي هذا الصدد قال رئيس المعارضة يائير لابيد إن نتنياهو يهدد الأمن القومي ويشكل خطرا على أمن “إسرائيل”. بدوره، قال وزير الحرب السابق بيني غانتس “نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل”.



وقد خرجت تظاهرات بالآلاف في تل ابيب ومناطق اخرى واقفل المتظاهرون الطرق كما خرج مئات المتظاهرين مقابل منزل نتنياهو في القدس المحتلة بعد إقالة غالانت، وقامت الشرطة باستعمال خراطيم المياه في محاولة لتفريقهم.



وافاد موقع “والا” بان آلاف المتظاهرين اقتحموا حاجزا للشرطة أمام منزل نتنياهو . واشار اعلام العدو ان وحدة الأمن 730 أخرجت عائلة بنيامين نتنياهو إلى مقر الشاباك في القدس.



واعلن قائد الشرطة الصهيونية ان الشرطة تسمح “بالحق الديمقراطي” في الاحتجاج، لكن لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة. وقد عملت الشرطة على اعتقال متظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس.



وقد اعلنت الجامعات الصهيونية مساء امس تعليق الدراسة في الكيان حتى اشعار آخر.



وفي هذا الوقت اشار رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست انه سيعقد اجتماعا غدا على خلفية إقالة وزير الحرب.



وسائل إعلام العدو اشارت ان الاتحاد العمالي سيعلن غدا إضرابا شاملا في مؤسسات الكيان الاقتصادية والتجارية.



وازاء التطورات نقل اعلام العدو ان الجيش رفع حالة التأهب بعد فقدان سيطرة الشرطة داخل المدن اثر التظاهرات.



في هذا الوقت ازمات مركبة في الكيان الصهيوني تتفاقم يوما بعد يوم، من الجانب الامني الى السياسي الى الاقتصادي والعسكري.



12 اسبوعا ولا تزال الازمة السياسية والشعبية الصهيونية متواصلة والتظاهرات مستمرة وسط الانقسام ازاء حكومة نتنياهو والذي تفاقم بعد مشروع حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.



الى ذلك تتصاعد الازمة في الجيش الصهيوني وسط تمرد المزيد من الجنود ورفض الخدمة العسكرية ، وافادت وسائل إعلام العدو ان هناك حديثا في “الجيش” عن ارتفاع المخاوف من الحرب ومن تفكك الجيش.



وكان رئيس “الشاباك” رونين بار حذّر نتنياهو من خطورة الاوضاع وأورد موقع “i24news” أنّه جرت محادثة بين رئيس “الشاباك” ونتنياهو ناقشت زيادة التهديدات الأمنية إلى جانب “الصدع في المجتمع الإسرائيلي”. وقال بار لنتنياهو إنّ تقارب التهديدات يؤدي بإسرائيل إلى “مكان خطر”.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ اليوم الإثنين، الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.



وأفادت أخبار سابقة، أن نتنياهو يتجه للإعلان، اليوم عن تعليق “الإصلاحات” القضائية بعد احتجاجات واسعة.



من جهته، عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نيّة نتنياهو تجميد خطط “الإصلاح القضائي”، لكنهما لم يهددا بالانسحاب من الحكومة.



وقال حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي يقوده سموتريتش، الإثنين في بيان، إنه “بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال”.



وذكر البيان أن “وقف التشريع سيكون بمثابة استسلام للعنف والفوضى واستبداد الأقلية وسيفسد نتائج الانتخابات”.



وتابع: “تم انتخابنا على النحو الواجب وحصلنا على تفويض واضح من الشعب لإعادة التوازن إلى الديمقراطية الإسرائيلية، نحن مدينون لغالبية الناس أن نسمع صوتهم وأن نستمر في هذا التصحيح التاريخي المهم”.



وأردف البيان: “بعد إقرار التشريع الذي من شأنه أن يوازن تكوين لجنة تعيين القضاة، سيكون من الممكن التوقف والتواصل للتحدث مع أي شخص يرغب، من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف بنتائج الانتخابات وليس من الإكراه العنيف لآراء الأقلية”.



من جانبه، قال وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة الإثنين، إنه “لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى”.



إضرابات واسعة



بدوره، لوّح رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل “الهستدروت”، أرنون بار دافيد، الإثنين، بإطلاق إضراب عام إذا لم يتراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن خطة الإصلاح القضائي.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بار دافيد، قوله في مؤتمر صحافي: “هذا هو الوقت المناسب لكي نقول كلمتنا”.



وأضاف: “حاولت تجنب الإضراب والإغلاق، لكن لا يمكننا البقاء في مواجهة هذا الاستقطاب”.



ونقل عنه موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري قوله في ذات المؤتمر: “نحن جميعا قلقون بشأن مصير إسرائيل، ومعا نقول: كفى.. في حال الإضراب ستغلق المراكز التجارية والمصانع”.



وقال بار ديفيد إن “الإضراب سيبدأ في أقرب وقت، إذا لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، وقف الإصلاح القضائي”.



كما أعلن رئيس نقابة العمال في مطار بن غوريون، بينشاس إيدان، عن وقف فوري للمغادرة في إطار الاحتجاج على خطط الحكومة للإصلاح القضائي.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله: “منذ هذه اللحظة لن تقلع طائرات من تل أبيب”.



ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري عن إيدان: “لقد أمرت بوقف عمليات الإقلاع في المطار على الفور”.



